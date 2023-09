Calciomercato Lazio | Preso un giovane talento brasiliano: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Altro colpo in entrata per la Lazio. Come raccolto dalla nostra redazione, il club biancoceleste ha chiuso per il giovanissimo classe 2005 Filipe Bordon. Diciotto anni compiuti a giugno per il difensore centrale brasiliano che arriva dalla squadra Under 20 del Ferroviária. Ha firmato in queste ore e sarà un rinforzo importante per la Primavera di Sanderra.

