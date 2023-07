Calciomercato Lazio | Ricci e Sanabria: ecco le cifre dell'affare

Contatto diretto tra Lotito e Cairo per parlare del possibile doppio colpo dai granata. Ecco le cifre dell'operazione tra i due club

Doveva andare in scena e c’è stato il contatto diretto tra Claudio Lotito e Urbano Cairo. I due patron si sono parlati e confrontati: si è discusso di Samuele Ricci e Antonio Sanabria. Il playmaker e il centravanti piacciono molto a Sarri, sarebbe un doppio rinforzo più che gradito al tecnico toscano. La Lazio ha messo sul piatto un’offerta complessiva da oltre 25 milioni di euro. La cifra esatta rimane ancora da capire. Per ora non s’è parlato dell’inserimento di possibili contropartite, in particolare di Manuel Lazzari, giocatore che potrebbe essere gradito al club granata. La Lazio ha presentato la sua prima proposta, il Torino ha ascoltato, le parti torneranno ad aggiornarsi entro poco tempo. Sarri ha fretta, vuole i primi rinforzi a stretto giro…

Pubblicato il 14/07 alle 21.30