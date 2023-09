Calciomercato Lazio | UFFICIALE - Jony rescinde e torna in Spagna: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Si sapeva già da qualche settimana, ma ora è ufficiale: Jony non è più un calciatore della Lazio. Lo spagnolo si è svincolato dal club biancoceleste con cui aveva un altro anno di contratto. L'ex numero 22 ha scelto di tornare in Spagna e di firmare con il Cartagena nella seconda divisione iberica. Il club ha ufficializzato l'affare con un lungo comunicato: "Il Fútbol Club Cartagena SAD informa che è stato raggiunto oggi un accordo con il calciatore Jony Rodríguez (Cangas de Narcea, 09/07/1991) per la sua incorporazione al Club per la prossima stagione 2023/24. Jony Rodríguez arriva all'Efesé dopo aver rescisso il contratto con la SS Lazio in Italia, squadra a cui apparteneva. La scorsa stagione, il calciatore asturiano ha giocato per lo Sporting de Gijón nella Liga Hypermotion, squadra in cui ha giocato un totale di 17 partite segnando un gol. Jony Rodríguez ha una vasta esperienza nel calcio spagnolo, dove ha difeso le maglie di Málaga, Alavés, Osasuna e dello stesso Sporting de Gijón. È stata la sua grande stagione nel Mendizorroza (5 gol in 36 partite) che gli è valsa il raggiungimento della Serie A italiana, proprio con la Lazio. Con Jony Rodríguez, l'FC Cartagena SAD firma tanta qualità ed esperienza per la sua ala sinistra. Il calciatore asturiano si distingue per il suo gran pallone col piede sinistro e per la sua visione di gioco. Jony arriverà a Cartagena nei prossimi giorni per partecipare agli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra sotto la guida di Víctor Sánchez del Amo".

OFICIAL | Jony Rodríguez, calidad y experiencia para la banda zurda del Efesé.#BienvenidoJony — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) September 1, 2023