Calciomercato Lazio, una squadra inglese fa sul serio per Reguilon: i dettagli

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A pochi giorni dalla fine del calciomercato è piombato il nome di Sergio Reguilon in orbita Lazio. Oltre ai tifosi, anche Maurizio Sarri ha espresso il desiderio di un nuovo terzino ed ecco allora spuntare quello del calciatore del Tottenham. La società biancoceleste avrebbe l'intenzione di portare lo spagnolo a Roma tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, con gli Spurs che pagherebbero una parte del suo stipendio. In questi minuti però, come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Nottingham Forest ha avviato una trattativa per cercare di ingaggiare Reguilon dal a titolo definitivo. A questo punto sarà necessario che la Lazio si muova con decisione e velocità al fine di non farsi scappare il tanto agognato terzino.