Calciomercato Lazio, la società riflette su Reguilòn e non solo: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Manca poco più di una settimana alla fine del mercato e in casa Lazio si starebbe riflettendo ala possibilità di fare un ultimo colpo, il nono di questo mercato. Sarri vorrebbe un terzino sinistro, le sue parole in tal senso, sono state abbastanza chiare, nonostante non lo abbia indicato come una necessità primaria. La società, disposta ad accontentarlo, vorrebbe dare la priorità ad alcune uscite come Acerbi, ma soprattutto Hysaj, per il quale ancora non arrivano offerte concrete. In questo scenario si è inserito il nome di Reguilòn, terzino del Tottenham, per il quale la Lazio si sarebbe mossa in maniera esplorativa, ma che ha in testa come obiettivo concreto. I biancocelesti apprezzano lo spagnolo, ma non hanno mai allacciato i contatti con gli Spurs, consci della difficoltà della trattativa. La Lazio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, vorrebbe portarlo a Roma tramite la formula del prestito con diritto di riscatto e avrebbe la necessità che il Tottenham contribuisca al pagamento di una parte dello stipendio. Condizioni, quest'ultime, che faciliterebbero il suo arrivo, ma non semplici da realizzare.

L'ALTERNATIVA - Nella testa dei dirigenti biancocelesti spunta, però, una possibile alternativa a Reguilòn, un suo connazionale esperto e che conosce molto bene Maurizio Sarri: Marcos Alonso. Il trentunenne spagnolo, gestito da Ramadani, è valutato dal Chelsea 15 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore sogna il Barcellona, club che lo aveva trattato ma che non era disposto ad accontentare le richieste dei londinesi. La Lazio, sempre secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe proporre ai Blues un prestito con diritto di riscatto, ma questo comporterebbe una trattativa tra Alonso e il Chelsea per rinnovare il contratto fino al 2024. E' un'occasione, questa, che ispira molto la dirigenza biancoceleste, un'occasione per portare a Roma un profilo esperto che conosce già la Serie A, ma un'operazione non molto più semplice della precedente.