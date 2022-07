Calciomercato Lazio, uno sguardo agli esuberi: le possibili destinazioni

Sono tanti i fuori rosa oggi arrivati in Paideia per le visite mediche, questi hanno un futuro lontano dalla Lazio ed ecco le possibili destinazioni...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' stata una giornata di visite mediche oggi alla clinica Paideia. Sono molti i giocatori fuori rosa che oggi si sono ritrovati presso la struttura e, ognuno di questi, ha un futuro diverso. Partendo da Tiago Casasola, per il quale manca solo l'ufficialità per il passaggio al Perugia, da Fabio Maistro, a un passo dalla SPAL, e da Mohamed Fares, alle prese con l'infortunio, arriviamo a tutti gli altri profili in attesa di novità. Tra i giocatori che stanno valutando le varie offerte c'è Nicolò Armini che, dopo il prestito al Piacenza, sogna il salto in Serie B e allo stesso modo anche Andrea Marino, reduce da un prestito sempre con i biancorossi per lui molto proficuo.

Non è da escludere, invece, un ritorno al Frosinone per Emanuele Cicerelli, quest'anno spesso decisivo con i gialloblu che potrebbero richiamarlo, come anche Jony che, dopo le parole dell'allenatore, spera in un ritorno allo Sporting Gijon. E' saltata, invece, la trattativa che portava Luca Falbo allo Slovan Belupo e ora dovrà valutare altre situazioni, mentre Cristiano Lombardi spera nel rilancio in Serie B (dove ha alcune offerte, ndr), dopo un prestito alla Reggina tutt'altro che positivo (il suo contratto è in scadenza 2023, ndr).

Gonzalo Escalante sta valutando più possibilità soprattutto in Spagna dove piace al Cadiz e al Valencia, soprattutto dopo che il centrocampista ha fatto benissimo quest'anno all'Alaves. In attesa sono anche Riza Durmisi che non vede l'ora di tornare in campo, dopo il prestito allo Sparta Rotterdam, per lui ipotesi Brondby e Alessandro Rossi che nel suo prestito al Monopoli non si è imposto. Al contrario Biagio Morrone si è comportato molto bene in Puglia e ha molti estimatori nella categoria, ma attenzione anche alla Serie B. Mattia Novella, anche lui per un anno ai biancoverdi, spera di trovare chance da titolare in club di pari livello o superiori.