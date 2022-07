Calciomercato Lazio, niente Slovan per Falbo: ecco le possibili destinazioni

Sembrava in dirittura di arrivo il trasferimento di Falbo, ma la trattativa con la Lazio non è andata come previsto, ecco perchè...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo un periodo in prova, nel corso del ritiro, Luca Falbo sembrava destinato a vestire la maglia dello Slovan Belupo. La Lazio e il club croato, come anticipato, avevano avviato una trattativa per la cessione del calciatore. Le cose, però, non sono andate come previsto: lo Slovan, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, non è riuscito a trovare l'accordo con i biancocelesti e il problema è stato individuato nella percentuale dello stipendio da pagare. I due club, infatti, erano al lavoro per un trasferimento in prestito, ma la squadra croata non si è spinta oltre la soglia del 50% del compenso da riconoscere a Falbo. La Lazio, a tali condizioni, non ha voluto proseguire la trattativa costringendo così il giocatore a valutare ulteriori destinazioni. Tra i club con cui il terzino ex Primavera ha avuto dei contatti se ne annoverano alcuni sia di Serie B che di Serie C. Quest'ultima categoria sembrerebbe essere la più probabile come meta, dal momento che Falbo è fermo ormai da un anno.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge