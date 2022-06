Calciomercato Lazio, lo Slovan ha deciso: trattativa avviata per Falbo

In esclusiva vi avevamo raccontato del provino che Falbo stava svolgendo con lo Slovan Belupo, il terzino in ritiro ha convinto e ora...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un anno fermo ad aspettare l'occasione giusta, l'attesa di Gennaio a sperare che l'interesse dei molti club si concretizzasse, ora, forse, Luca Falbo avrà la sua occasione. In esclusiva vi avevamo raccontato del provino che il terzino ex Primavera stava svolgendo con lo Slovan Belupo, squadra croata che aveva deciso di portarlo in ritiro. Il classe 2000 ha lasciato un'ottima impressione agli addetti ai lavori, tanto che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club ha deciso di acquistarlo e di avviare la trattativa con la Lazio. In queste ore le parti stanno trattando, la società biancoceleste deve decidere la modalità di vendita, tenendo in considerazione che il contratto scadrà nel 2023.

LA FORMULA - L'ipotesi prestito, dunque, sembra complessa: il giocatore dovrebbe rinnovare e i biancocelesti occuperebbero uno dei soli otto slot messi a disposizione dalla FIFA. Le opzioni restanti sono una cessione a titolo definitivo, oppure la rescissione del contratto. Falbo scalpita, per quel che lo riguarda ha dato il suo benestare, vuole tornare a giocare e la massima lega croata rappresenterebbe un'ottima occasione. Starà dunque ai club, ora, trovare l'accordo sulla giusta formula e definire l'operazione.

