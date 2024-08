Calciomercato | Rabiot, la nuova squadra è (ancora) un'incognita: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

Adrien Rabiot è ancora in attesa di conoscere il nome della sua nuova squadra. Il centrocampista francese - dopo la scadenza del suo contratto con la Juve - non ha ancora trovato un club che possa soddisfare le sue richieste in termini d'ingaggio, riporta La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sportivo milanese spiega come il Milan sarebbe interessato al profilo di Rabiot, ma la mancata uscita di Bennacer ha bloccato ogni discorso sul nascere. Il club rossonero, nel caso, avrebbe offerto un contratto da cinque milioni di euro o poco più, comunque inferiore a quanto Adrien guadagnava alla Juve.

Rabiot e la mamma-agente attendono una proposta congrua e nell'attesa continuano a godersi le proprie vacanze da svincolato in attesa di una nuova avventura professionale.

