Calciomercato Roma | Virata su Hummels: la situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in casa Roma sarebbe tornato in auge il nome di Mats Hummels per la difesa. Dopo i problemi emersi per Kevin Danso, che non ha superato le visite mediche, il club giallorosso è tornato sul difensore tedesco svincolato dal Borussia Dortmund. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, proseguono dunque i contatti con l'entourage del calciatore. È iniziata in queste ore la trattativa economica.

