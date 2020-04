Cana incensa Berisha e lo consiglia al Marsiglia: "È un super giocatore"

L'ex biancoceleste Lorik Cana ha parole di stima nei confronti di Valon Berisha, di proprietà della Lazio ma in prestito al Fortuna Dusseldorf, consigliandolo al Marsiglia. Intervenuto ai microfoni di Football Club de Marseille, l'ex difensore ha spiegato: "Berisha è un super giocatore. Potrebbe fare benissimo nell'OM, dal momento che è in grado di ricoprire diversi ruoli, dietro l'attacco o come centrocampista avanzato nel 4-1-4-1. È il genere di giocatore che mi piace, è duttile, dinamico e molto tecnico. È un grande vincitore con una buona mentalità".

