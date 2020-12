Casertana, in campo in 9 contro la Viterbese: la Lega Pro non concede il rinvio

Ha dell'incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in Lega Pro. La Casertana, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Disponeva di ben 15 positivi al Covid, 4 indisponibili e di conseguenza è dovuto scendere in campo in 9 uomini contro la Viterbese perdendo poi 3-0 in casa. Il motivo? Il regolamento parla chiaro, i campani padroni di casa avevano 16 calciatori disponibili, 3 in più del minimo consentito, e avevamo già usufruito nella scorsa giornata del "bonus rinvio". La Casertana ha giocato in 9 con tre calciatori negativi al Covid-19, ma febbricitanti. La Viterbese ha sfruttato l'occasione e rifiutato il rinvio, vincendo in scioltezza per tre reti a zero.

La Lazio si ritrova in un abbraccio: Luis Alberto torna Mago e Inzaghi gongola

Lazio, l'esultanza hot di Anna Falchi: "Non mollare mai e noi lottiamo" - FT

TORNA ALLA HOME PAGE