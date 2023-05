Caso Juve: ecco quali sono le richieste della Procura della Figc

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importantissima per la Juve che conoscerà il suo destino in questo campionato. È infatti il giorno dell'udienza della corte di appello federale per il processo plusvalenze che decreterà la pena alla formazione bianconera. In attesa di scoprire quale sarà il verdetto finale, la richiesta avanzata dalla Procura federale della FIGC è di 11 punti penalizzazione per il club e di 8 mesi di inibizione per i dirigenti non apicali.