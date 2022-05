Ceferin: “Questo è il problema dell’Italia. I club devono rispettare…”

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin si è soffermato anche sulle problematiche del calcio italiano. Dalle questioni economiche alla candidatura dell’Italia per gli Europei del 2032. Queste le sue considerazioni in merito: “Ho parlato molto con Gabriele (Gravina) riguardo a questo tema. Penso che l’Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, ma lo dico perché lo vedo ogni giorno. Il problema per l’Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è abbastanza terribile per un paese di calcio di questo livello. Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all’Italia di migliorare. Se non arriverà un aiuto dal governo italiano, garantendo che nuove infrastrutture vangano costruite, potrebbe essere un problema”

CRISI ECONOMICA – “Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia, se non ci si attiene alle regole. Dobbiamo diventare un’industria sostenibile. In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto. Nel calcio invece, i club devono da un lato avere attenzione per il profitto, e dall’altro lato vogliono vincere. E tutti vogliono vincere al giorno d’oggi. E subito. Non la prossima stagione, o tra tre anni, ma oggi. E questo qualche volta diventa un problema perché lo sforzo economico non è sostenibile perché investono troppo, e non controllano i ricavi. Se una squadra non spenderà più del 70% del budget per gli stipendi dei calciatori, ecco questo sarà davvero un cambiamento epocale. Crediamo molto in questo”.

