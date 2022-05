Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole Lucas Leiva all'Inter: le ultime

Il tecnico nerazzurro, che ha allenato il brasiliano alla Lazio, avrebbe pensato all'ex Liverpool per rinforzare la linea mediana...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha salutato Lucas Leiva. Dopo cinque stagioni da protagonista e tre trofei, il brasiliano ha detto addio nel match casalingo contro il Verona. Il 35enne è pronto per una nuova avventura e per lui si era parlato di ipotesi MLS oppure di un possibile ritorno in Brasile, con Botafogo e Atletico Mineiro sulle sue tracce. Nelle ultime ore, però, è emersa una nuova pista che porta ancora in Italia. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, Lucas Leiva sarebbe finito sul taccuino di Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, dopo aver perso lo scudetto al fotofinish con il Milan di Pioli, ha avuto un lungo confronto con Zhang e ha espresso le sue richieste per la prossima stagione. Il mister nerazzurro vorrebbe un vice Brozovic e avrebbe pensato proprio al brasiliano che si è svincolato dalla Lazio. Lucas Leiva potrebbe ritrovare alla Pinetina i vecchi compagni di squadra Caicedo, de Vrij e Correa.