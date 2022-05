Calciomercato Lazio, dal Brasile: Leiva conteso tra due squadre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione del match di campionato contro il Verona, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha salutato tifosi, compagni, staff e tutti coloro che lo hanno accompagnato nel corso di questa lunga esperienza vissuta a Roma, sponda biancoceleste. Terminato il contratto che lo legava al club, per il brasiliano è il momento di decidere il proprio futuro, anche perché di appendere gli sparpini al chiodo non se ne parla. "Non voglio ancora smettere, continuerò a giocare", aveva spiegato nell'ultima intervista. Per lui è sempre più probabile un ritorno in patria, con varie squadre interessate. Ma se nelle scorse settimane s'era parlato del Gremio come principale candidata per l'acquisto a parametro zero di Leiva, ora le ultime indiscrezioni aggiungono due club. Si tratta di Botafogo e Atletico Mineiro, come riporta ESPN.

TORNA ALLA HOMEPAGE