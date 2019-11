Celtic, i dubbi di Lennon: L'ex Genoa Ntcham spera. Edouard non si ferma più

Il Celtic prepara la partenza verso la Capitale. Gli scozzesi saranno oggi a Roma per la conferenza stampa e la rifinitura allo stadio Olimpico. Lennon sembra avere già in mente gran parte della formazione che scenderà in campo contro la Lazio. In attacco assente Bayo, di rientro dall'infortunio invece Griffiths, che però se partirà con la squadra, andrà in panchina. A guidare l'attacco ci sarà ancora Edouard, che nelle ultime quattro partite ha messo a segno la bellezza di 9 gol in 4 partite, insieme a Elyounouusi e Forrest. Davanti al portiere Forster, eroe della partita d'andata, linea a quattro composta da Frimpong, Jullien, Ajer e Elhamed, in vantaggio su Mobmbo, deludente nelle ultime uscite. Ballottaggio Christie-Ntcham (ex Genoa), per la linea mediana. Il prescelto comporrà il terzetto di centrocampo insieme a Brown e McGregor.

