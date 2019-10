Celtic - Lazio, grande attesa a Glasgow: biglietti esauriti

Tutto esaurito, al Celtic Park. La sfida contro la Lazio, fondamentale, è attesissima dal pubblico di Glasgow: la corsa ai biglietti non ha smentito l'importanza del match. Infatti, in poche ore, i tagliandi per la sfida sono terminati, come annunciato dal club biancoverde in un comunicato: "I biglietti standard per la prossima partita casalinga del Gruppo E contro la Lazio (giovedì 24 ottobre), sono esauriti. Grazie ancora per il fenomenale supporto in questa competizione, nella quale la squadra di Neil Lennon cercherà di consolidare la propria posizione in testa al gruppo". Ricordiamo, invece, che i biglietti per il settore ospiti sono stati messi in vendita oggi alle 16 e saranno acquistabili fino al 22 ottobre. Insomma, sicuramente la Lazio troverà una grande atmosfera, a Glasgow.

