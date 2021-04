CIES - La classifica dei giocatori "più fedeli": c'è anche un biancoceleste

Ad oggi indossare la stessa maglia per molti anni consecutivi spesso è una chimera. Eppure ci sono alcuni calciatori che hanno scelto di trascorrere la loro carriera, o la maggior pare di essa, con gli stessi colori. A questo proposito il CIES, Osservatorio sul calcio, ha stilato un'interessante classifica sui giocatori "più fedeli" dei cinque maggiori campionati europei. Primo posto per Schmeichel portiere del Leicester che ha collezionato ben 372 partite di campionato con il club inglese. Secondo posto occupato da Lionel Messi con 340 partite di Liga disputate con la maglia del Barcellona. Terzo gradino del podio per David de Gea con 337 gare al Manchester United. C'è anche la Lazio e soprattutto Senad Lulic che occupa il 30esimo posto della classifica con 275 presenze con l'aquila sul petto.

