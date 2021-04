Lotta Champions, Graziani fa fuori la Lazio: "Ce la farà anche il Milan"

La lotta Champions si fa sempre più serrata, a pochissime giornate dalla fine, ogni partita potrà risultare determinante. Secondo Ciccio Graziani, intervistato da SportmediasetXXl, non riguarderà la Lazio: "Vedo benissimo l'Atalanta, vedo bene il Napoli. La Juventus un po' meno, il Milan deve ritrovare qualcosa di importante, sarebbe un peccato mortale lottare fino all'ultimo per entrare in Champions, ma non ho dubbi che ce la farà ".

