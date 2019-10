Classifica Serie A, Lazio settima: il Cagliari supera la Roma

L'ottava giornata di campionato è quasi in archivio. Milan - Lecce conclude il programma domenicale e l'unica partita che resta è Brescia - Fiorentina di lunedì. La Lazio con il pareggio in extremis contro l'Atalanta ha limitato i danni in classifica. La Dea rimane a 5 punti di distanza, il Napoli sale a +4, mentre la Roma resta una lunghezza avanti a causa del pareggio di Marassi. Il quinto posto se lo prende il Cagliari a quota 14, mentre il Parma affianca la Lazio a 12. Lo stop del Torino lo tiene a 10 punti, mentre in coda c'è sempre Genova: se la Sampdoria ride per il primo punto della gestione Ranieri, il Genoa piange per il poker subito al Tardini.

