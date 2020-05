Colantuono: “Lazio e Juve se la giocheranno fino alla fine”

La lotta Scudetto, fino allo stop del campionato, ha recitato un canovaccio preciso: Lazio e Juventus le due squadre a darsi battaglia. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Colantuono: "Lazio e Juve se la giocheranno sino alla fine. Ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso. Se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo”.

