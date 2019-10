Collovati: "Lazio, perché hai bisogno degli schiaffi? Acerbi sottovalutato"

Il problema è nella testa più che nelle gambe. Troppo spesso la Lazio cade per sciocche disattenzioni, impensabili per una squadra che ambisce ad alti livelli. Intervenuto ai microfoni di Radiosei nella trasmissione 9 GENNAIO 1900, Fulvio Collovati, campione del mondo nel '82, ex Milan, Inter, Roma e Genoa, attualmente opinionista e dirigente sportivo, ha commentato le frequenti battute d'arresto dei biancocelesti di Inzaghi: "Alla Lazio si può imputare poco dal punto di vista tecnico, ma spesso ha bisogno di prendere uno schiaffo per reagire e questo non è consentito se vuoi ambire a grandi livelli. Inzaghi può aiutare a superare i problemi di mentalità, ma poi il resto devono farlo i giocatori. Più di tanto queste situazioni non si addestrano. Immobile? Contro la Grecia segna e Acerbi è stato sottovalutato. Il Milan avrebbe fatto bene a tenersi lui...".

