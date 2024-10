Como, Fabregas a SKY: "Retroscena di mercato con Pedro? Vi dico tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Como - Lazio, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Fabregas. Queste le parole del tecnico dei lariani: “La nostra idea è sempre uguale, vogliamo dominare la partita e essere propositivi e creare situazioni. Tanta fiducia alla mia squadra, loro quando non giocano mi dicono che hanno voglia di farlo. Ora hanno l’occasione”.

“Nico Paz? Non parlo tantissimo con lui, sta succedendo tutto molto veloce nella sua vita. La gente parla con lui, lo dobbiamo gestire bene anche mentalmente”.

“Pedro? L’ultimo giorno di mercato è vero che gli ho scritto perché il mio collaboratore mi ha detto che era fuori al progetto, ma era già troppo tardi era il 31 alle 19 del pomeriggio. Non è stata un’operazione, sono contento per lui. Spero non sia una buona serata per lui (ride. Ndr)”.

