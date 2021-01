Compleanno Lazio, Hoedt: "121 anni di grande storia. Un orgoglio farne parte" - FT

Wesley Hoedt ama la Lazio. E l'ha amata talmente tanto da tornarci alla prima occasione utile. Così, dopo stagioni trascorse tra le fila di Southampton, Anversa e Celta Vigo, ha rimesso piede nella Capitale. Immancabile, dunque, un suo messaggio in una giornata così speciale, in cui si celebrano i 121 anni del club. L'olandese ha pubblicato uno scatto su Instagram, per poi aggiungere: "Auguri Lazio mia! 121 anni di grandissima storia! Molto orgoglioso di farne parte".

