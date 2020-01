Coppa Italia, Parma battuto: la Roma va ai quarti con la Juventus

Gli ottavi di finale di questa Coppa Italia si chiudono con Parma - Roma. Un primo tempo combattuto, in cui le due compagini non si sono imposte sul rispettivo avversario. I giallorossi tengono il possesso del pallone, sfiorando la rete del vantaggio soprattutto con una ghiotta occasione per Pellegrini. Anche il Parma fa il suo, mettendo più volte paura alla Roma sulle ripartenze. Nel secondo tempo parte bene la squadra di Fonseca, che riesce ad andare in vantaggio grazie a un destro di Pellegrini che non lascia scampo al portiere. Prova a rispondere il Parma alzando il baricentro, ma al minuto 74' la Roma guadagna un rigore per colpo di mano in area di Barillà: calcia Pellegrini, che fa doppietta e 2 a 0. Nulla da fare per la squadra di D'Aversa, che perde la sfida e viene eliminata dalla competizione. La Roma, invece, va ai quarti e sfiderà la Juventus mercoledì prossimo.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, EVENTO "UN CALCIO AL RAZZISMO"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE