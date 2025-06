Coppa Italia, si parte da agosto: tutto quello che c'è da sapere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano pochi mesi e la nuova stagione avrà inizio. Il 10 agosto, come comunicato dalla Lega di Serie A, le prime squadre scenderanno in campo per il turno preliminare della Coppa Italia, inaugurando la competizione vinta quest'anno dal Bologna di Vincenzo Italiano. Le prime partite serviranno a delineare il quadro, prima di iniziare a fare sul serio dagli ottavi, quando scenderà in campo anche la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri giocherà il 3 o il 17 dicembre del 2025, in base al sorteggio. Per quanto riguarda la finale, invece, è in programma mercoledì 13 maggio, a campionato ancora in corso. Di seguito tutte le date.

Turno preliminare: domenica 10 agosto, 2025;

Trentaduesimi: domenica 17 agosto, 2025;

Sedicesimi: mercoledì 24 settembre, 2025;

Ottavi: 3 dicembre, 2025; 17 dicembre 2025;

Quarti: mercoledì 4 febbraio, 2026; mercoledì 11 febbraio, 2026;

Semifinali (andata): mercoledì 4 marzo, 2026;

Semifinali (ritorno): mercoledì 22 aprile, 2026;

Finale: mercoledì 13 maggio, 2026.

