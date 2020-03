Coronavirus, Borrelli: "Prossima settimana dati più significativi"

Durante la rassegna stampa dalla sede della Protezione Civile, il commissario Angelo Borrelli ha confidato di aspettarsi per la prossima settimana dati migliori rispetto all'emergenza coronavirus, con l'entrata a regime delle misure più ristrettive. Questa la sua risposta rispetto all'incremento dell'aumento dei contagiati di oggi: "Il dato di oggi è nel trend che stiamo vivendo in questo periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese, ed è comunque presto per capire e fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi. Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l'unico modo che ci permette di ridurre la diffusione del virus".

