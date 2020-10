Coronavirus, Fognini positivo al Covid: i dettagli

Fabio Fognini è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte al match contro Carballes Baena, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 in corso a Pula, in Sardegna. A rischio ora l'intera competizione, con tutti gli altri alteti che dovranno nelle prossime ore essere sottoposti al tampone.

