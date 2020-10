Coronavirus, Ferrero: "Non si muore più per questa malattia. Basta enfatizzare il problema"

In una lunga intervista a Radio Capital, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato così dell'emergenza legata al Coronavirus: "Non inventiamoci cose che non esistono. Qui c'è una malattia e noi gridiamo al mondo che siamo l'eccellenza della scienza: ringraziamo i medici e chi lavora negli ospedali per combattere questo coronavirus. Però prima era un mostro che non si identificava, mentre adesso l'abbiamo identificato e quindi cerchiamo di non enfatizzarlo perché se facciamo così... La malattia esiste, va identificata, ma abbiamo fatto 100 milioni di passi avanti e non si muore grazie a Dio. Io negazionista? No, io questo virus lo rispetto tutta la vita ma abbiamo i mezzi per affrontarlo. Tante eccellenze vanno in televisione, ma ognuno dice il contrario dell'altro. Ieri su Rai 2 abbiamo rivisto le bare. Ma dai..."

