Costa D'Avorio, Akpa Akpro contento a metà: "Nonostante il risultato è sempre un piacere" - FT

"Malgrado il risultato è sempre un piacere". Questo il commento di Akpa Akpro che ieri è sceso in campo nella sconfitta della sua Costa D'Avorio contro il Giappone. Il centrocampista della Lazio ha preso parte all'amichevole a partire dal 67' quando è subentrato al posto di Maiga. Una soddisfazione per il 28enne, come ha scritto lui stesso sui propri social, nonstante il risultato negativo.