Sampdoria - Lazio, Petrucci: "Fares ci sarà, Muriqi farà il suo esordio"

AGGIORNAMENTO ORE 13:49 - Petrucci è intervenuto anche a Sky Sport per parlare di Muriqi e dei ballottaggi in attacco in vista della sfida contro la Sampdoria. "In attacco ballottaggio Correa-Muriqi, ma Caicedo è certo di una maglia. Muriqi è l’uomo più atteso per l’investimento fatto, è stato frenato da qualche problema fisico ma ora si sta allenando regolarmente con la squadra. Sicuramente a Genova lo vedremo, non so se dall’inizio ma comunque farà il suo esordio con la maglia biancoceleste."

Matteo Petrucci, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione infortunati della Lazio, ipotizzando le scelte di Inzaghi in vista del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole a Lazio Style Radio.

FARES - "Credo che Fares ci sarà contro la Samp, le sensazioni sono positive. È stata una scelta precauzionale quella di non scendere in campo ieri. L’allarme può rientrare nel giro di poche ore."

LUIZ FELIPE - "Non credo ci siano troppe possibilità di vederlo contro la Samp, per martedì contro il Dortmund c’è qualche chance in più. Non so se da titolare ma una convocazione credo di sì.”

FORMAZIONE - “Non ci sono troppi dubbi e non ci saranno grosse invenzioni tattiche. Non prevedo rivoluzioni con qualche giocatore messo fuori ruolo, si andrà con Fares e D.Anderson sugli esterni. La prima alternativa in caso di emergenza sarebbe Patric, se ci fosse stata tutta la difesa a disposizione probabilmente una l’avrebbe giocata a destra. Ma in questo momento lo spagnolo serve dietro. La prima cosa da vedere è come sta Vavro quando tornerà, se sta bene parte lui titolare a Genova. Altrimenti verrebbe adattato Parolo, non credo che Hoedt verrà schierato dal primo minuto."

DIFESA - "Hoedt adesso serve ma si allena con la squadra da 2-3 giorni, non gioca una partita ufficiale da marzo e va utilizzato con cautela. L’unico che può giocare sul centro-destra in difesa se viene avanzato Patric è Vavro, anche se le cose migliori le ha fatte vedere da centrale. Poi in emergenza va bene tutto."

