Lazio, si torna in campo a vele spiegate: il pirata Muriqi prepara l'esordio

La Lazio è pronta all'arrembaggio. Quattro punti in tre partite di campionato sin qui per i ragazzi di Inzaghi. Sabato, ad attendere i biancocelesti, ci sarà la Sampdoria di Ranieri e degli ex Candreva e Keita Balde. La Lazio vuole e deve tornare al successo per restare sulla scia delle prime posizioni in classifica. Solita emergenza per il mister che oltre agli infortunati dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile, espulso e squalificato per un turno dopo l'episodio con Vidal. Biancocelesti che dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2 e lì davanti c'è un ballottaggio aperto. Come riporta la rassegna di Radiosei, in vantaggio per i due posti da titolare ci sono Caicedo e Correa, ma occhio a un possibile inserimento del Pirata Muriqi. L'ecuadoriano ieri non si è allenato con il gruppo ma le sue condizioni non preoccupano mentre el Tucu, partito con l'Argentina, sarà a disposizione di Inzaghi solo alla vigilia del match. Quattro giorni per il tecnico per scegliere l'undici titolare. Occhio a Vedat che, con il vento a favore, prepara l'assalto ai marinai della Sampdoria.

