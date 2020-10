FORMELLO - Lazio, Patric è ok. Applausi e corsetta per Luiz Felipe

Secondo giorno di allenamenti a Formello, dove ieri si è cominciato a preparare la sfida di sabato contro la Sampdoria. Tanti i nazionali ancora in giro con le rispettive nazionali, molti anche gli assenti. A riposo Caicedo e Andreas Pereira, che si aggiungono al gruppo dei lungodegenti formato da Escalante, Lulic, Marusic e Radu. Si attendono notizie invece da Lazzari e Fares, che si sono fermati durante i ritiri in nazionale. Inzaghi guida quindi un gruppo molto ristretto di calciatori, per questo vengono aggregati anche i Primavera Czyz, Cerbara e Novella. La seduta sul campo scatta alle 16.30, dopo un ampio lavoro in palestra.

RECUPERI - Le notizie positive arrivano da Patric, tornato in campo dopo il riposo precauzionale di ieri. Lo spagnolo si allena regolarmente in gruppo facendo tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. Si rivede anche Luiz Felipe, accolto da un lungo applauso dai suoi compagni. Il brasiliano si affaccia sul prato verde, poi con Fonte inizia una corsetta differenziata senza toccare il pallone. Il suo reintegro sarà graduale e senza forzature.

