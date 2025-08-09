Bologna, occhi su un'ala turca: il nuovo nome che ha sfidato la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna rimane attivo sul mercato. Sartori e Di Vaio vogliono regalare a Italiano una rosa più competitiva possibile che sia in grado di ripetere quanto di buono fatto l'anno scorso. Dopo la partenza di Ndoye, i felsinei si guardano intorno e l'ultimo nome proviene dalla Turchia: secondo il Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi su Baris Yilmaz, talento classe 2000 del Galatasaray che pochi giorni fa ha affrontato la Lazio in amichevole. L'affare si prospetta complicato, il prezzo è alto e la concorrenza anche. Per questo motivo è complicato immaginare un affondo da parte del club rossoblu per portarlo in Serie A.

