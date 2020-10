Lazio, oggi controlli per Lazzari: out per la Samp, a rischio l'esordio in Champions

Manuel Lazzari si è aggiunto alla lista degli indisponibili della Lazio. L'esterno destro ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare ai flessori che andrà valutato nelle prossime ore. Tra oggi e domani, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, verranno svolti gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero del giocatore. Si teme lo stiramento, il che lo terrebbe fuori almeno tre settimane, e anche nel caso di semplice contrattura salterebbe qualche partita. L'ex Spal sarà sicuramente assente per la sfida di sabato contro la Sampdoria ed è a rischio anche il match di esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un problema in più per Inzaghi che sugli esterni conta già le defezioni di Marusic e del lungodegente Lulic.

Lazio, per Hoedt termina il countdown. La carica dell'olandese via social: "Si inizia" - FT

Lazio, Immobile: "Scarpa d'Oro? Che soddisfazione battere Lewandowski"

TORNA ALLA HOMEPAGE