Lazio, per Hoedt termina il countdown. La carica dell'olandese via social: "Si inizia" - FT

Svolte le visite mediche in Paideia, Wesley Hoedt può iniziare definitivamente la propria avventura in biancoceleste. Il neo-diiensore della Lazio, che sembra non vedere l'ora di dare il proprio contributo alla causa capitolina, ha pubblicato sul profilo Instagram una foto scattata sabato scorso, il giorno in cui ha svolto i test d'idoneità. Il messaggio con cui ha accompagnato l'immagine è breve ma eloquente: "Si inizia".

