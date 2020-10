Coronavirus / Bassetti: “Nel calcio si può pensare a una quarantena di 7 giorni”

Ai microfoni dell'emittente Primocanale, Matteo Bassetti (Direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e docente ordinario di Malattie infettive all'Università del capoluogo ligure) ha parlato della quarantena nel mondo del calcio: "Nel calcio si potrebbe pensare ad quarantena di 7 giorni dopo il contatto con un caso certo e tampone alla fine per poter disputare partita. "La squadra di calcio è uno spaccato della società civile, i rischi che ci sono per i normali cittadini sono anche per i calciatori. Pensare ad una' bolla' come nelle squadre di NBA? Sarebbe molto complicato, può essere una soluzione ma non spetta a me dirlo" .

