Lazio, lady Immobile e il figlio Mattia: "Ecco il nostro Instagram VS realtà" - VD

In assenza di Ciro Immobile, convocato dall'Italia di Mancini per gli impegni contro Moldavia, Polonia e Olanda, Jessica Melena ha ricevuto qualche coccola in più dai tre figli. In particolare, la moglie del bomber della Lazio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un tenero video che la ritrae in compagnia del piccolo di casa, il figlio Mattia. Il bimbo regala qualche bacio alla mamma, salvo poi improvvisarsi un baby pugile e iniziare a dare qualche colpo sul viso della povera Jessica. "Instagram VS realtà", alle prime amorevoli immagini con il figlio fanno seguito scene decisamente non previste dalla dolce metà del nostro Ciro.

