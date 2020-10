Spagna, cambio nome per un ex Barcellona: esce Joan Roman, entra...Goku

I cartoni animati possono avere una grande influenza sui bambini che li guardano. Un personaggio visto in tv, può diventare esempio e fonte d'ispirazione per molti. Così è stato per l'ex giocatore del Barcellona B e ex compagno del laziale Patric (capitano di quella squadra, ndr), che ha deciso di cambiare il proprio nome da Joan Roman in Goku, ispirandosi al protagonista dell'anime giapponese.

LA SPIEGAZIONE - Lo stesso calciatore, ora in Polonia, ha spiegato la motivazione di questo cambiamento tramite una Instagram Story: "Sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quello che di positivo mi ha lasciato. Ma adesso sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti”.

