Italia Under 21, ecco i nomi dei tre positivi al Covid-19

AGGIORNAMENTO 12/10 13:45 - E' stata resa nota l'identità dell'ultimo U21 riusultato positivo. La Virtus Entella ha comunicato con una nota ufficiale che il giocatore in questione è Alessandro Russo. Il calciatore è asintomatico e in ritiro a Tirrenia insieme a Bellanova.

AGGIORNAMENTO 12/10 12:30 - In mattinata sono stati resi noti due nomi su tre dei nuovi positivi rivelati ieri sera: si tratta di Marchizza dello Spezia e Bellanova del Pescara. Quest'ultimo è rimasto in isolamento in provincia di Pisa in attesa dell'esito del secondo tampone.

I tamponi effettuati questa mattina a Tirrenia sul gruppo della Under 21 hanno evidenziato la positività di tre test molecolari tra i giocatori. Lo ha reso noto la Figc tramite i propri canali ufficiali. I tre casi si aggiungono alle positività dei giorni scorsi, relative a Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi. Martedì gli azzurrini affronteranno l'Irlanda a Pisa nella sfida valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria.

