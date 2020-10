Coronavirus / Spezia, Marchizza positivo al Covid-19: è in ritiro con l'Under 21

Altro positivo al Covid-19 in Serie A: si tratta del difensore Riccardo Marchizza, dello Spezia, al momento in ritiro con l'Under 21. proprio la società ligure ha poco fa diramato un comunicato a riguardo: "Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 ".

