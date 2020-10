Coronavirus / Speranza: "Vietare le feste. Lavoreremo per controllare le case private"

Il Ministro della Salute, Speranza, è intervenuto questa sera ai microfoni di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa". Confermata l'indiscrezione che voleva una seria proposta di porre limite alle feste, anche private, con controlli: "Io ho proposto di vietare le feste, anche private. Per quanto riguarda il controllare le case private, quando c'è una norma va rispettata. Lavoreremo anche con le forze dell'ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni più difficili, ma i comportamenti delle persone. Abbiamo bisogno che le persone ricomincino a darci fino in fondo una mano come hanno fatto nei mesi più difficili. Dobbiamo lavorare tutti insieme, il nemico è comune. Guai a dividersi. Io credo con tutta sincerità che in questi mesi l'abbiamo fatto. Ci sono stati degli interventi importanti che hanno creato condizioni di un ritorno alla normalità. Ci sono stati comuni, province, con interventi non di lockdown totale, ma interventi molto forti che ci hanno permesso di controllare il contagio". Su un nuovo lockdown: "Il lockdown dobbiamo evitarlo, per questo servono queste norme.Noi abbiamo bisogno di dare un messaggio molto chiaro: noi siamo in una fase diversa e in questa fase ciò che non è essenziale va gestito con assoluta attenzione. Se riusciamo subito ad alzare il livello di attenzione, noi possiamo essere messi in condizione di evitare di trovarci in situazioni più complicate da qui a qualche settimana". Infine sull'app Immuni: "Il numero dei contagi in Italia è significativamente salito e questo ci porta in un cambio di fase. Un cambio di marcia per provare ad intervenire con misure che sono non paragonabili a quelle vissute in passato. Proviamo a giocare di anticipo rispetto agli altri paesi europei. I numeri crescono e avere un'app che ci aiuta è molto importante. Vi invito a scaricarla."