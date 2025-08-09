Lazio, Tavares a LSC: "L'obiettivo è continuare a lavorare. Sarri? È importante..."

La Lazio porta a casa una vittoria dall'amichevole col Burnley e al termine dell'incontro, ai microfoni ufficiali del club, per analizzare la prestazione della squadra è intervenuto Tavares. Queste le sue parole: “È stata una buona vittoria per continuare a migliorare, ci sono state tante cose positive ma dobbiamo fare sempre di più. L’obiettivo è sempre continuare a lavorar. La scorsa stagione ho fatto bene, ma posso fare ancora meglio grazie alla squadra che è stata costruita e al nuovo allenatore”.

"Sarri? Allenatore importante che lavora molto sulla tattica, la maggior parte della squadra lo conosce e non può che essere importante. Sogno il gol, spero possa arrivare il prima possibile".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE