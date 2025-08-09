Lazio, centrocampo poco prolifico: non si vedevano così pochi gol dal 2006

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno del suo centrocampo, quest'anno come non mai. Sarri deve cercare di tirar fuori ciò che l'anno scorso ha rallentato la corsa all'Europa dei biancocelesti. Come riporta Il Messaggero, nella stagione 2024/2025 solo Monza e Lecce hanno ricevuto un apporto inferiore dal centrocampo in termini realizzativi rispetto alla Lazio (soli 6 gol).

Per ricordare un centrocampo così poco prolifico bisogna tornare indietro di circa vent'anni: era la stagione 2005/2006 e il reparto era composto da Liverani, Cesar, Mudingayi e Behrami. Sarri dovrà valorizzare Dele-Bashiru, sperando in un supporto maggiore dagli altri: Guendouzi è a quota 3 reti con la Lazio, dietro a Vecino (29 gol in 12 anni) e Cataldi (11 reti).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.