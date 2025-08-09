Lazio | Torna la vittoria a Burnley: ottima ripresa, Cancellieri match winner

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna al successo contro il Burnley, dopo una sconfitta e un pareggio nella tournée turca con Fenerbahce e Galatasaray. Al di là del risultato, anche dall'Inghilterra mister Sarri porta a casa sensazioni positive, ancora una volta contro una squadra più avanti nella preparazione fisica. Nel primo tempo biancocelesti un po' fortunati, salvati in due casi dalla traversa (la terza a inizio ripresa), ma nel secondo la squadra è cresciuta nella produzione, legittimando la vittoria con un rigore sbagliato da Zaccagni, una traversa di Cancellieri e un paio di interventi del portiere avversario oltre al gol dello stesso esterno ex Parma: è ancora una volta lui la nota più lieta di questa preseason, insieme alla conferma di una tenuta difensiva di buon livello (ad eccezione di qualche disattenzione su palla inattiva). Le difficoltà maggiori rimangono nell'attacco a difesa avversaria schierata, mentre negli spazi la Lazio ha dimostrato ancora di saper essere mortifera nell'aggressione della profondità. Sabato prossimo ultimo test estivo contro l'Atromitos a Rieti, a una settimana esatta dalla prima giornata di campionato a Como.

LE SCELTE DI SARRI - In porta stavolta, a differenza dell'amichevole contro il Galatasaray, parte Provedel, con Lazzari, Marusic, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo conferma per il terzetto Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, Dia guida l'attacco, con ai suoi lati Cancellieri e Zaccagni. Tre le novità rispetto all'undici iniziale dell'Ali Sami Yen sabato scorso: oltre al portiere già citato, Lazzari e Dia al posto di Hysaj e Castellanos.

SANTA TRAVERSA - La prima conclusione è della Lazio al 5' con Cancellieri, che dopo uno scambio con Guendouzi va al tiro di sinistro ma non inquadra la porta. Nei primi minuti più possesso per la Lazio rispetto alle amichevoli in Turchia, Burnley molto chiuso, spesso disposto con il 5-4-1. Intorno al quarto d'ora esce fuori la squadra inglese: da destra Laurent crossa dalla parte opposta dove Hartman controlla, Anthony calcia contro il corpo di Cancellieri e conquista un corner. Scintille tra Lazzari e Hartman (entrambi ammoniti) in seguito a uno scontro di gioco, forse frutto di incomprensioni di Lazio - Feyenoord del passato. Al 18' ripartenza degli uomini di Parker, Anthony salta Lazzari e vede dalla parte opposta Sonne in buona posizione, fermato in angolo da una grande diagonale difensiva di Nuno Tavares. Il più attivo tra i biancocelesti è Cancellieri, abile a saltare con un gioco di gambe Hartman, il passaggio per Dia viene intercettato da Ekdal. Ancora Burnley: sventagliata di Walker che pesca Hartman dalla parte opposta, serie di sponde che liberano Laurent alla conclusione, respinta in angolo da Provedel. Sullo sviluppo del corner Anthony crossa una palla velenosa che Provedel smanaccia sulla traversa, poi Rovella con il corpo ribatte il tiro di un avversario. Al 39' arriva la seconda traversa per gli inglesi, colpita di testa da Sonne, che sfrutta un'indecisione collettiva della Lazio (convinta di aver conquistato un fallo con Cancellieri) e un'uscita leggermente in ritardo di Provedel. Allo scadere squillo della squadra di Sarri, cross lungo di Nuno Tavares, palla recuperata dalla parte opposta da Guendouzi, poi Lazzari, di prima per Dia che tenta una sforbiciata, bella da vedere ma poco efficace. Finisce il primo tempo, meglio il Burnley, Lazio un po' pesante sulle gambe.

CANCELLIERI LETALE - In apertura di secondo tempo Sarri opera tre sostituzioni: entrano Gila, Provstgaard e Pellegrini al posto di Lazzari, Romagnoli e Nuno Tavares, con Marusic che passa nella posizione di terzino destro. Al 47' terza traversa del Burnley con Anthony, libero di calciare su azione di corner, mentre tutta la Lazio protestava per un fallo al centro dell'area. Due minuti più tardi Rovella recupera palla e lancia Dia, che involato verso la porta di Hladky viene steso da Ekdal. L'arbitro indica immediatamente il dischetto, grande occasione per la Lazio. Dopo un paio di minuti in cui viene soccorso Rovella, rimasto a terra a seguito dello scontro fortuito, Zaccagni si presenta dagli undici metri e viene ipnotizzato da Hladky, si rimane sullo 0-0. Altre sostituzioni in casa biancoceleste, entrano Mandas, Hysaj, Cataldi, Pedro e Castellanos per Provedel, Marusic, Rovella, Zaccagni e Dia. Quarta traversa della partita, stavolta per la Lazio, con un ottimo colpo di testa di Cancellieri su corner di Pellegrini. La squadra di Sarri cresce, bella verticale di Cataldi, Castellanos prende bene il tempo ma non riesce a girare con la giusta forza la palla verso la porta. A metà secondo tempo Hysaj corre un rischio inutile, su un retropassaggio troppo forte che Mandas devia in corner di testa. Serie di sostituzioni anche nel Burnley, Parker tra i subentranti sceglie l'azzurrino Koleosho e l'ex biancoceleste Tchaouna. Arriva il momento del vantaggio per la Lazio: al 75' bravissimo Dele-Bashiru a recuperare palla, reggere il confronto fisico con un avversario e avviare la ripartenza servendo Pedro, che con il terzo occhio vede lo scatto in profondità di Cancellieri, involato dallo spagnolo e freddissimo a battere Hladky. Ultime sostituzioni per Sarri che inserisce Noslin e Basic per Cancellieri e Dele-Bashiru. In chiusura sfondamento di Noslin a destra e cross per il Taty che di testa con una frustata cerca il palo più lontano, Hladky smanaccia in angolo. Sul corner svetta Gila, che però non inquadra la porta. Nei tre minuti di recupero il Burnley ci prova con qualche mischia, ma nulla più. La Lazio vince in Inghilterra e conferma le buone sensazioni delle amichevoli turche.

