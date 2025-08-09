Burnley - Lazio, vittoria in Inghilterra: gli scatti più belli del match - GALLERY
BURNLEY-LAZIO / Si conclude con una vittoria la sfida tra Burnley e Lazio, quinta e penultima amichevole del pre-campionato biancoceleste. Decisivo il gol di Cancellieri, arrivato nel corso della ripresa. Prima ancora la squadra di Sarri aveva avuto la chance di portarsi in vantaggio, ma Zaccagni ha fallito l'occasione dagli undici metri. Appuntamento tra una settimana, quando arriverà il momento dell'ultimo test, quello di Rieti contro l'Atromitos. Di seguito gli scatti più belli del match:
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.