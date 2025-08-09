Lazio, Dia o Castellanos? Riparte la sfida: il test a Burnley sarà indicativo

RASSEGNA STAMPA - La sfida Dia - Castellanos si riaccende oggi, in occasione dell’amichevole col Burnley. Il duello ora entra nel vivo. L’argentino, complice la condizione fisica precaria del senegalese, è stato schierato titolare nel doppio test in Turchia e in generale, è stato onnipresente durante tutto il pre campionato. Nonostante questo, tra i due regna ancora l’equilibrio. A Sarri serve ancora tempo per schiarirsi le idee, ma la gara oggi al Turf Moor potrebbe essere d’aiuto.

I due attaccanti, sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, sono a secco di gol. È l’unica cosa che hanno in comune finora. Castellanos ci ha provato di più, è stato fermato da palo con la Primavera e dalla decisione del fischietto Perri con l’Avellino. L’unico tentativo di Dia invece, è il rigore non concesso dall’arbitro al Rams Park. Nelle ultime due settimane il tecnico li ha tenuti sulle spine, ha provato il senegalese al centro del tridente ma alla rifinitura è tornato l’argentino. La scelta definitiva sarà comunicata nella riunione alle 13 di oggi, ma a prescindere il toscano pretenderà un segnale più forte rispetto a quanto fatto vedere finora.

