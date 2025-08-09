Lazio, Dele-Bashiru torna nella 'sua' Inghilterra: Sarri punta a rivitalizzarlo

RASSEGNA STAMPA - Oggi la Lazio giocherà nel Lancashire, contro il Burnley. Sarà un'occasione per testare ulteriormente i suoi, ma anche per chiedere qualcosa in più. In particolare a un calciatore: Fisayo Dele-Bashiru deve essere la carta in più per il centrocampo di Sarri. Apparso un po' ingolfato in queste prime amichevoli, adesso deve dare lo sprint necessario per convincere Sarri e prendersi la titolarità.

Dopo essere tornato in Turchia (è stato prelevato dall'Hatayspor), il nigeriano torna in Inghilterra. Come riportato da Il Messaggero, Fisayo è nato a Lagos, ma si è trasferito a Manchester da quando aveva 2 anni; mentre dagli 8 ai 18 anni è cresciuto calcisticamente nel Manchester City. Chissà se il ritorno nella sua patria d'adozione non possa fargli bene, Sarri conta sui suoi gol per quella che sarà una stagione complicata.

