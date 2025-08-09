Lazio, Fiore sta con Sarri: "Può diventare il valore aggiunto..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio è una garanzia per i tifosi biancocelesti. Un porto sicuro, una garanzia di risultati, "una scelta di cuore". È quello che pensa anche Stefano Fiore: intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Lazio dice la sua sul ritorno del tecnico toscano: "Sarri può diventare il valore aggiunto della Lazio, soprattutto tra le difficoltà di non poter avere rinforzi. Credo che questo aspetto abbia spinto il presidente Lotito a richiamare Sarri. La sua carriera parla chiaro. Dove ha potuto lavorare come voleva, ha sempre ottenuto buoni risultati e ha saputo far crescere tanto i giocatori. E in un mercato in cui non si possono fare quegli acquisti di cui la squadra avrebbe avuto bisogno, poter avere Sarri può essere fondamentale".

Fiore non nasconde la sua stima per Sarri, ammette che gli sarebbe piaciuto moltissimo giocare per lui, ma anche che forse gli sarebbe stato utile visto che alla Lazio manca una mezzala con certe doti. Sarri sta cercando di valorizzare Dele-Bashiru, anche se ha altre caratteristiche. Ma Fiore non ha dubbi su chi sarà l'uomo in più: "Punto su Tavares. È stato devastante nella prima parte della scorsa stagione, poi non ha avuto continuità pure per alcuni infortuni. Per natura è portato soprattutto ad attaccare. Ma con Sarri potrà muoversi in maniera più disciplinata e completarsi. E in quel modo diventare davvero molto importante per la Lazio".

Mentre sugli obiettivi della stagione che sta per iniziare: "Dipende tanto anche dalla concorrenza. Di certo un mercato senza acquisti è un grosso handicap. Sarri avrebbe voluto dei rinforzi, ma sono convinto che darà lo stesso alla Lazio la sua impronta".

